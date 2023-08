Gal Gadot per Heart of Stone si è ispirata a Wonder Woman e Tom Cruise: 'É un unicorno'

Questa settimana Gal Gadot torna su Netflix con Heart of Stone, nuovo film action realizzato dalla piattaforma di streaming on demand e distribuito in esclusiva che, a quanto pare, deve più di qualcosa a Wonder Woman e a...Tom Cruise.

Ebbene si, perché nel corso di una nuova intervista promozionale pubblicata in queste ore da ComicBook (ma registrata prima dell'inizio dello sciopero degli attori SAG), Gal Gadot ha raccontato la genesi di Heart of Stone, dichiarando la sua passione per i film d'azione e lamentando la mancanza di protagoniste femminili in questo genere tipicamente e storicamente al maschile. L'attrice, che ha interpretato la supereroina DC Wonder Woman in cinque film diversi, ha spiegato che proprio il successo di Wonder Woman ha aperto la strada ad Heart of Stone, film a sua volta ispirato alle gesta folli e spericolate di Tom Cruise.

"James Bond, Mission: Impossible, Bourne Identity, Die Hard: questi film li ho divorati negli anni, e ho sempre voluto interpretarne uno" ha detto Gal Gadot. "Questo genere ci ha regalato negli anni tantissimi film eccezionali con protagonisti maschili, ma ho sempre pensato che ci fosse altrettanto spazio per nuovi film con protagoniste donne. Una delle massime ispirazioni per Heart of Stone è Tom Cruise, un attore raro in questo genere, un vero e proprio unicorno dell'action: non credo che ci sia qualcuno come lui. É una grande ispirazione, mi spinge a tentare di superare i miei limiti."

Heart of Stone arriverà su Netflix dall'11 agosto prossimo. Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Heart of Stone.