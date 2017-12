Gal Gadot festeggia il quarto anniversario da quando ottenne il ruolo di Wonder Woman!

, la bellissima israeliana detentrice del ruolo di, ha postato via social un tweet per festeggiare i quattro anni intercorsi da quando venne scritturata per la parte di Wonder Woman

Questo è proprio il caso di dire che il tempo vola! Sono già passati quattro anni da quando la Gadot ha ottenuto il ruolo di Diana Prince. La prima volta sullo schermo, il suo personaggio, l'abbiamo visto nella pellicola diretta da Zack Snyder, Batman v Superman: Dawn of Justice.

E lei, nonostante il passare del tempo, non potrebbe essere più entusiasta di questa opportunità. Non a caso il suo film in solitaria, diretto da Patty Jenkins, non ha fatto altro che frantumare record da quando è uscito in sala, in estate. Il personaggio è piaciuto tantissimo in questa nuova incarnazione, nonostante in Justice League abbia avuto un ruolo, se vogliamo, più marginale. Tuttavia i fan non resteranno a bocca asciutta, Wonder Woman tornerà con il secondo film dedicato all'Amazzone di Temyscira, il 1 novembre 20019.

Sembra una lunga attesa, è vero ma, come la stessa Gadot ha fatto notare un po' a tutti via Twitter, il tempo vola: "@GalGadot Wow 4 anni fa?! Sarò per sempre grata per avere la possibilità di interpretare questo personaggio"

Il 2017 è stato senza dubbio un anno ricco di soddisfazioni e successi per Gal Gadot e di certo non è finita qui!

A voi piace la sua Diana? Ditecelo nei commenti!