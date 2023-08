Gal Gadot, quante ferite sul set di Heart of Stone:'La gente per strada mi fissava'

Gal Gadot è una delle star più apprezzate di Hollywood soprattutto dopo il successo ottenuto con Wonder Woman nei film DC Universe. Ora su Netflix è protagonista di un nuovo film d'azione, Heart of Stone. Nonostante l'addestramento con le arti marziali e nelle forze armate israeliane, Gadot non è immune agli infortuni.

In attesa di saperne di più sul sequel di Heart of Stone, Gal Gadot è stata intervistata dal Sun e ha raccontato di aver collezionato lividi sulle gambe e sulla schiena durante le riprese. In particolare, l'attrice ha ricordato un episodio in cui si trovava fuori casa con le proprie figlie indossando un abito estivo, del tutto ignara dei lividi visibili sul proprio corpo. La gente la fissava in continuazione.



"Avevo un sacco di lividi. Ricordo che una domenica stavo passeggiando con le ragazze nel parco di Londra e qualcuno mi guardò in modo strano. Indossavo un vestito estivo, ignara del fatto che le mie gambe e la mia schiena fossero completamente contuse. Ero con le mie figlie e la gente mi guardava come se qualcosa non andasse".



L'attrice, famosa per il ruolo di Diana Prince nel DC Extended Universe, ha anche rivelato di aver subito lesioni al collo e ai dischi della colonna vertebrale a causa dell'intenso allenamento e le riprese per il proprio ruolo, molto impegnativo fisicamente.

In Heart of the Stone, Gal Gadot interpreta Rachel Stone, un'agente dei servizi segreti; è l'unica donna a frapporsi tra la sua potente organizzazione, famosa per il mantenimento della pace a livello globale e la perdita della sua risorsa più preziosa.



Non perdetevi la nostra recensione di Heart of Stone, film con Gal Gadot su Netflix.