Gal Gadot fa visita a un ospedale pediatrico con il costume di Wonder Woman

Gal Gadot si è concessa una pausa dalle riprese di Wonder Woman 1984 per far visita ai bambini di un ospedale pediatrico, ovviamente con indosso l’iconico costume della supereroina dei fumetti.

Raccogliendo nuovamente il testimone di altri attori che hanno compiuto lo stesso encomiabile gesto di solidarietà, come Robert Downey Jr, Chris Evans, Chadwick Boseman, Johnny Depp, Ben Affleck, Henry Cavill e tanti altri, l’attrice ha contribuito a rendere migliore la giornata dei piccoli pazienti dell’ospedale. La Gadot aveva già visitato altre struttute simili in precedenza e adesso alcune foto, di cui ve ne mostriamo una qui sotto, mostra il suo ritorno in compagnia di alcuni pazienti.

Wonder Woman 1984 debutterà nei cinema di tutto il mondo alla fine del 2019. Tra i prossimi progetti della DC ricordiamo Aquaman (in arrivo a fine anno, da noi a gennaio) ma anche Birds of Prey e Flash. Ad aprile, invece, toccherà all'adattamento cinematografico di Shazam!

Gal Gadot tornerà ad interpretare l'amazzone guerriera dei fumetti della DC sia nel film stand-alone uscito lo scorso anno (sempre firmato da Patty Jenkins) ma anche nei recenti Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. La villain avrò il volto di Kristen Wiig. Di recente sono saliti a bordo del progetto anche Natasha Rottwell, Gabriella Wilde e l'attore Ravi Patel.

La trama di Wonder Woman 1984, come suggerisce il titolo, si sposta negli anni '80, con Wonder Woman (Gal Gadot) costretta ad affrontare un nuovo nemico: Cheetah. Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale il 1° novembre 2019.