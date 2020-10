Gal Gadot emozionata per il ruolo di Cleopatra, ma sul web scoppia la polemica

Gal Gadot sarà Cleopatra: una bella notizia per i fan di Wonder Woman, visto che ci sarà ancora Patty Jenkins alla regia. L'attrice ha fortemente voluto il ruolo della regina egiziana, ma la polemica sul web è sempre dietro l'angolo in questi casi...

"Adoro imbarcarmi in nuove avventure e amo l'eccitazione dei nuovi progetti, l'emozione di dare vita a nuove storie. Quella di Cleopatra è una storia che volevo raccontare da un sacco di tempo e non potrei essere più entusiasta di questo fantastico team!", ha scritto l'attrice per commentare l'annuncio.

In un ulteriore post su Instagram ribadisce il suo entusiasmo e promette di consegnare al pubblico qualcosa di mai visto prima. "Per la prima volta questa storia sarà raccontata con gli occhi delle donne, sia dietro che davanti alla telecamera, e siamo particolarmente felici di dare l'annuncio durante la Giornata Internazionale delle Ragazze! Speriamo che le donne e le ragazze di tutto il mondo, che aspirano a raccontare storie, non si arrendano mai e continuino a sognare e a far sentire le loro voci alle altre donne e per le altre donne".

Al giorno d'oggi viene data molta attenzione al punto di vista femminile, ingiustamente represso nella storia del cinema del passato. Oltre al femminismo, più o meno agguerrito, c'è però un'altra grande fonte di dibattito sul web e forse Gadot e il suo team non hanno fatto i conti con il tema del whitewashing nelle varie produzioni hollywoodiane.

Se in molti hanno reputato perfetta la scelta Gal Gadot per interpretare il ruolo della regina del Nilo, altri hanno incominciato ad affilare le tastiere per sottolineare le origini israeliane dell'attrice: "Quale idiota di Hollywood ha pensato che fosse una buona idea scritturare un'attrice israeliana come Cleopatra (una con un aspetto così blando per giunta) invece di un'incredibile attrice araba come Nadine Njeim. Vergognati, Gal Gadot. Il tuo paese ruba le terre agli arabi e tu stai rubando i loro ruoli nei film".

C'è anche chi accusa i produttori di aver ingaggiato un'attrice bianca per interpretare un'egiziana, mentre qualcun altro si getta nella mischia precisando in primis che Gal è israeliana, per poi affermare che "Cleopatra era sì una regina egiziana, ma era greca con antenati persiani e siriani. Le persone che stanno reagendo negativamente a tutto questo sono disinformate e ignoranti".

C'è uno storico in sala? Abbiamo assolutamente bisogno di far chiarezza sulle origini di Cleopatra prima di dare il via alla produzione... Nell'attesa di vedere come si svilupperà la polemica, vi rimandiamo alla lista dei futuri progetti di Gal Gadot.