Gal Gadot è diventata mamma per la quarta volta:'È stata dura, ma ora siamo felici'

Nuova arrivata in casa Gadot. La star di Wonder Woman ha dato il benvenuto alla quarta figlia, Ori, con un annuncio a sorpresa pubblicato sui social, generando grande entusiasmo tra i fan. La gravidanza dell'attrice non era nota pubblicamente e anche per questo motivo media e appassionati hanno accolto con stupore la notizia.

"La mia dolce bambina, benvenuta. La gravidanza non è stata facile e ce l'abbiamo fatta. Hai portato così tanta luce nelle nostre vite. Vivendo fino in fondo il tuo nome, Ori, che significa 'la mia luce' in ebraico. I nostri cuori sono pieni di gratitudine. Benvenuta nella casa delle ragazze, anche papà è piuttosto forte" ha scherzato in conclusione Gadot, conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Diana Prince; Gal Gadot era stata anche la prima scelta per Barbie, quando Margot Robbie divenne produttrice del film.



L'attrice è sposata con l'imprenditore Yaron Versano dal 2008. La coppia nel corso degli anni ha avuto le figlie Alma (2011), Maya (2017) e Daniella (2021).

In passato l'attrice aveva dichiarato di amare l'esperienza del parto:"Amo partorire. Lo farei una volta alla settimana, se potessi. È così magico. Ricorro sempre all'epidurale, se devo essere onesta, quindi non è doloroso. È soprattutto il momento in cui senti di creare la vita, è incredibile".



Storicamente molto riservata sulla sua vita privata, Gal Gadot non ha mai pubblicato foto della propria gravidanza e la sua ultima apparizione sullo schermo è del 2023 è Heart of Stone per Netflix mentre sarà sullo schermo nel ruolo della Regina Cattiva per il remake live action del Classico Disney Biancaneve e i sette nani, con Rachel Zegler protagonista.

Lo scorso anno, Gal Gadot ha parlato delle ferite sul set di Heart of Stone, così evidenti che 'la gente per strada mi fissava'.