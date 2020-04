Gal Gadot danza con Chris Pine nelle nuove immagini di Wonder Woman 1984

Dopo aver pubblicato una speciale cover dedicata a Wonder Woman 1984, Empire ha diffuso in esclusiva due nuove immagini tratte dal film di Patty Jenkins rinviato di recente al prossimo agosto a causa dell'emergenza Coronavirus.

La prima foto, che potete visionare sul sito di Empire, offre un nuovo sguardo a Gal Gadot con indosso l'armatura dorata, una delle novità più attese del nuovo capitolo. Nella seconda, invece, vediamo invece Diana mentre danza con lo Steve Trevor di Chris Pine.

Previsto inizialmente per il 5 giugno, il film è stato rimandato ufficialmente da Warner Bros. al prossimo 14 agosto. Una vera sfortuna per la regista, visto che il maggio scorso si è detta pentita di non aver dato il via libera per un'uscita anticipata. La produzione si è infatti svolta senza alcun intoppo, tanto che Wonder Woman 1984 è pronto al 100% già da diversi mesi.

Nel cast del film DC, lo ricordiamo, troveremo tra gli altri anche Pedro Pascal, Kristen Wiig, Connie Nielsen e Robin Wright.

Che ve ne pare di queste nuova immagine? Fateci sapere le vostre aspettative per la nuova avventura di Diana, come sempre, nell'area dedicata ai commenti. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo allo splendido motion poster di Wonder Woman 1984.