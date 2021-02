Gal Gadot confessa:'Il primo film che mi ha fatto innamorare del cinema è La vita è bella'

Gal Gadot è stata protagonista dell'ultimo episodio di The Film That Lit My Fuse, organizzato da Deadline, durante il quale vengono poste 5 domande ad alcune star internazionali. Alla star di Wonder Woman è stata posta la domanda:"Quale film o serie tv ti ha fatto scattare la scintilla e ti ha spinto a voler raccontare storie sul grande schermo?".

La risposta di Gal Gadot si è rivolta in direzione Italia:"Non ricordo esattamente quale sia stato il primo film che ho visto, ma ricordo bene che quello che mi ha estremamente segnata è stato La vita è bella di Roberto Benigni. Avevo 12 anni e andai al cinema con i miei due migliori amici. Sapevo che era un film sulla Seconda Guerra Mondiale, sull'Olocausto, ma non sapevo quale esperienza stessi per vivere. La sala era strapiena e noi eravamo seduti al centro della prima fila per vedere questo incredibile e struggente film".



L'attrice ricorda che da quando è diventata madre riesce a comprendere maggiormente le potenti sensazioni trasmesse dal film:"Mi fece provare una grande quantità di emozioni. Cercavo di capire cosa le persone potessero aver vissuto durante la guerra. Mio nonno aveva vissuto l'Olocausto, quindi avevo una mia personale connessione con la storia. Pensavo a come gli adulti si siano dovuti comportare con i bambini, come abbiano spiegato loro cosa stesse accadendo. Credo che il modo in cui Roberto Benigni abbia scelto di raccontare questa storia sia così bello e speciale, perché ora che sono una mamma lo capisco. Cerco di comunicare le cose del mondo ai miei bambini nel modo più positivo possibile ed il fatto che lui raccontasse quella storia a suo figlio attraverso delle lenti colorate, era originale e sconvolgente per me; è un film che ho portato con me per molto, molto tempo".



La vita è bella vinse l'Oscar al miglior film straniero e Roberto Benigni trionfò nella categoria al miglior attore protagonista, con Nicola Piovani che ottenne la statuetta per la miglior colonna sonora.



