Gal Gadot sarà Cleopatra, la regista di Wonder Woman tornerà a dirigerla: tutti i dettagli

Tra i nuovi progetti a cui parteciperà Gal Gadot se ne aggiunge uno di un certo spessore: l'attrice israeliana diventerà Cleopatra in un film che promette grandi sorprese.

Come riporta Deadline, è stata Paramount Pictures ad aggiudicarsi la produzione del film, battendo le offerte della Universal, di Warner Bros, di Netflix e di Apple. Si tratterà di un dramma epico che si ripromette di rendere onore ad una delle donne più famose della storia (con buona pace di Diana Prince).

Il biopic sarà scritto da Laeta Kalogridis, nota per aver lavorato ad Alexander, Shutter Island e Alita: L'Angelo della Battaglia, mentre alla regia troviamo ancora una volta Patty Jenkins. La regista e Gal Gadot hanno costruito una solida intesa grazie ai film di Wonder Woman, e qui aiuteranno a determinare la linea narrativa e la direzione artistica in generale.

Gadot figura anche come produttrice esecutiva ed è stata proprio lei a credere per prima nel progetto e a proporlo ai produttori. Un compito non facile il suo, visto che dovrà competere con la seducente Elizabeth Taylor e con lo storico colossal del 1963, un film che è stato in grado di aggiudicarsi 9 Oscar e di mandare quasi in bancarotta 20th Century Fox a causa degli esorbitanti costi. La nuova Cleopatra avrà simili ambizioni?

A dire il vero la famosa regina egiziana ha attirato anche l'attenzione della Sony, che aveva iniziato a lavorare ad un film anni fa: si vociferava del coinvolgimento di Angelina Jolie e Lady Gaga, e di registi come James Cameron e Denis Vellenueve, ma la sceneggiatura è stata riscritta varie volte senza che si arrivasse ad un risultato finale. Nel frattempo Kalogridis ha già iniziato a lavorare sul nuovo progetto, con la Paramount che si è dichiarata pronta a mettersi in moto.

Cosa ne pensate? Gal Gadot è adatta al ruolo dell'affascinante regina del Nilo? Nell'attesa di scoprirlo, ecco una nuova foto di Wonder Woman con la golden armor.