Gal Gadot e Chris Pine tornano insieme nel primo trailer ufficiale di Wonder Woman 1984

Come promesso, dal CCXP la DC Films ha pubblicato in anteprima mondiale il primo trailer ufficiale di Wonder Woman 1984, atteso cinecomic in arrivo a giugno 2020.

Il filmato è stato mostrato in diretta streaming sulla pagina ufficiale Twitter dell'evento, e subito dopo è stato caricato su quella YouTube di Warner Bros. Come al solito, noi ve lo proponiamo comodamente all'interno dell'articolo.

In questa succosa anteprima del film, ancora una volta diretto da Patty Jenkins dopo il successo di Wonder Woman, possiamo assistere all'esordio di Pedro Pascal e Kristen Wiig nei panni rispettivamente di Maxwell Lord e Barbara Minerva (destinata a diventare la villain Cheetha) ma anche il ritorno di Gal Gadot e Chris Pine nei ruoli iconici di Wonder Woman e Steve Trevor.

Il film sarà ambientato, come suggerisce del resto il titolo stesso, nel bel mezzo degli anni '80 e sarà un sequel diretto di Wonder Woman, cinecomic DC uscito nel 2017 e in grado di incassare $822 milioni di dollari al botteghino mondiale. Secondo quanto riportato, l'opera non terrà conto degli eventi di Batman v Superman, e probabilmente neanche di quelli di Justice League.

La data di uscita è fissata per il 5 giugno del prossimo anno.

