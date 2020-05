Gal Gadot e Chris Pine al chiaro di luna in una nuova, romantica foto di Wonder Woman 1984

La Warner Bros. Pictures ha pubblicato una nuova foto tratta dal prossimo cinecomic della DC Films, ovvero Wonder Woman 1984, sequel del blockbuster del 2017 diretto da Patty Jenkins.

Nell'immagine, che come al solito potete visionare comodamente in calce all'articolo, rivediamo la Diana Prince di Gal Gadot e lo Steve Trevor di Chris Pine che si concedono un raro momento di tranquillità e romanticismo godendosi un romantico lento al chiaro di luna: impossibile sapere su quali note stiano ballando, ma a giudicare dall'intensità degli sguardi sembra qualcosa appassionante.

Che ve ne pare? Come al solito, ditecelo nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che Wonder Woman 1984 è attualmente in programma per il prossimo 14 agosto, ma gli analisti del botteghino ritengono che potrebbe essere costretto ad un'ulteriore posticipo a causa della pandemia di Coronavirus in corso, che ha portato a chiudere le principali catene teatrali del mondo a tempo indeterminato.

Alla regia del progetto ancora Patty Jenkins, con una sceneggiatura co-firmata insieme al fumettista Geoff Johns e a Dave Callaham. Gal Gadot sarà di nuovo la protagonista del sequel di Wonder Woman, con un cast di supporto che include, oltre a Chris Pine, anche Kristen Wiig, Pedro Pascal, Robin Wright, Connie Nielsen, Natasha Rothwell, Ravi Patel e Gabriella Wilde.

Per altri approfondimenti scoprite maggiori dettagli sulla natura da sequel o reboot del film e ad alcune rivelazioni sul ritorno di Steve Trevor.