Gal Gadot canta una canzone con Sarah Silverman in Ralph Spacca Internet

Uscirà a fine novembre la soundtrack di Ralph Spacca Internet, sequel di Ralph Spaccatutto, e nella lista di canzoni sarà presente una traccia originale cantata dalla star di Wonder Woman, Gal Gadot, insieme a Sarah Silverman. La colonna sonora sarà disponibile dal 16 novembre e la notizia conferma la presenza di Gadot in versione cantante.

Gal Gadot in Ralph Spacca Internet presta la voce al personaggio di Shank, e sarà protagonista canora della canzone A Place Called Slaughter Race, al fianco di Sarah Silverman, che doppierà il personaggio di Vanellope Von Schweetz.

In Ralph Spacca Internet, Vanellope e Ralph si dirigono verso il mondo del web per trovare un pezzo mancante del gioco Sugar Rush. Nel corso della loro avventura, Vanellope sviluppa una forte passione per il mondo al di fuori da Sugar Rush. La canzone che canteranno Gal Gadot e Sarah Silverman si dice che si allinei molto al canone principale delle canzoni Disney e racconta il desiderio di Vanellope di crescere al di fuori da Sugar Rush.

La musica è stata scritta dal compositore premio Oscar Alan Menken, che ha lavorato su Classici come La sirenetta e La bella e la bestia. I testi sono stati scritti da Phil Johnston e dal produttore vincitore del Grammy Award, Tom MacDougall, vicepresidente esecutivo di Music at Disney.

La colonna sonora di Ralph Spacca Internet comprende anche una canzone degli Imagine Dragons, Zero, il cui video ufficiale è stato diffuso qualche giorno fa.

Al lavoro sulle musiche di Ralph Spacca Internet anche Henry Jackman, che si è detto estremamente orgoglioso del risultato finale.