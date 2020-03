Gal Gadot canta 'Imagine' di John Lennon da casa, ispirata dagli italiani

Questi giorni di quarantena forzata sono pesanti per tutti, indiscriminatamente dalla provenienza, e anche le diverse star del cinema affrontano questo periodo come meglio possono. Come ad esempio Gal Gadot, che per il suo nuovo video su Instagram ha cantato Imagine di John Lennon.

L'attrice, nel suo video, ha informato i suoi fan di essere al suo sesto giorno di isolamento forzato, a causa del dilagare dell'emergenza sanitaria scatenata dalla diffusione del COVID-19 e a quel punto ha parlato di come è stata profondamente colpita da un italiano, che in un altro video, lo si vedeva eseguire il celebre brano di Lennon alla tromba. Un'interpretazione così potente da invogliare Wonder Woman in persona a cantarla a sua volta.

Dopo aver iniziato a intonare i primi versi, il montaggio del video cambia e passa ad altre star del cinema che continuano la canzone come fosse unica; tra di loro, Kristen Wiig, Jamie Dornan, Labirinth, James Marsden, Sarah Kate Silverman, Eddie Benjamin, Jimmy Fallon, Natalie Portman, Zoe Kravitz, Sia, la Wonder Woman originale Lynda Carter, Amy Adams, Leslie Odomjr, Pedro Pascal (che vedremo al fianco della Gadot in Wonder Woman 1984), Chris O'Dowd, Danw O'Porter, Will Ferrell, Mark Ruffalo, Norah Jones, Ashley Benson, Kaia Gerber, Cara Delevingne, Annie Mumolo e Maya Rudolph.

La Gadot ha iniziato il video dicendo: "In questi giorni sono diventata un po' più riflessiva. Non importa chi siete o da dove venite, siamo dentro questa cosa tutti insieme".

Rivedremo l'attrice nei panni dell'eroina della DC in Wonder Woman 1984, il quale è attualmente programmato per un'uscita nelle sale il 5 giugno 2020; tuttavia, questa data - come quella di molti altri film prima - potrebbe essere cambiata, anche se la Warner ha bisogno dell'uscita del film a giugno.