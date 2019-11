Gal Gadot, Ben Affleck e Ray Fisher in prima linea per lo Snyder Cut di Justice League

Dopo che in settimana Zack Snyder ha condiviso delle nuove foto inedite del suo Justice League, il movimento #ReleaseTheSnyderCut ha scelto ieri come il "Day of Justice" per lanciare l'hashtag nelle tendenze mondiali.

L'appello, con tanto di manifesto ufficiale con indicazioni sull'orario dei tweet (la prima parte delle giornata era dedicata al Superman di Henry Cavill, mentre la seconda a Justice League), ha attirato anche l'attenzione dei protagonisti di Justice League: Gal Gadot, Ben Affleck e Ray Fisher, quest'ultimo da sempre impegnato nel promuovere lo Snyder Cut, hanno tutti mostrato supporto alle richieste dei fan con dei post sui loro profili social.

Come potete in calce alla notizia, dove trovate anche il manifesto, gli interpreti di Wonder Woman e Cyborg hanno pubblicato insieme all'hashtag anche delle immagini dietro le quinte del film, come d'altronde sta facendo lo stesso Snyder sul suo profilo Vero.

Quando Justice League è uscito nelle sale nel 2017, i fan erano già consapevoli della produzione travagliata del film, che dopo l'uscita di Zack Snyder è stato ultimato (e pesantemente modificato) da Joss Whedon: la pellicola avrebbe infatti dovuto rappresentare il primo capitolo di una trilogia incentrata sull'assalto di Darkseid alla terra.

Dei tre attori che hanno supportato il movimento solo Gal Gadot fa ancora parte del DCEU, con il secondo capitolo di Wonder Woman in arrivo il 5 giugno 2020: qui trovate il poster ufficiale di Wonder Woman 1984.