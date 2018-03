Gal Gadot augura Buon Compleanno alla "sua" fantastica eroina Amazzone Wonder Woman!

- cinefumetto DCEU dello scorso anno - è stato un grande successo sia critico che commerciale, e l'imminente sequel ha appena lanciato Kristen Wiig nei panni della malvagia Cheetah. Oggi, tuttavia, Gal Gadot, la protagonista, ha pensato ad altro: ad augurare Buon Compleanno all'eroina che l'ha lanciata nello stardom!

Gal non ti ha dimenticata, Diana! Anzi! L'attrice ha usato i social per ringraziare ufficialmente il personaggio: grazie alla Principessa Amazzone infatti, la vita di Gal è cambiata completamente, ecco cosa ha scritto la bella israeliana: "Gal Gadot ✔ @GalGadot Wonder Woman, la mia fantastica amazzone, tanti auguri di buon compleanno! 🎉 🎈🎈🎂🎈🎊 Grazie per aver cambiato la mia vita e per l'ispirazione che regali alle persone di tutto il mondo, così che possano trovare i loro superpoteri ❤#HappyBDayWonderWoman"

Sono passati 77 anni da quando la guerriera amazzone è apparsa per la prima volta nelle pagine All-Star Comics # 8 nel 1941. Il personaggio ha subito diverse iterazioni da allora, anche sullo schermo. Dall'iconica Linda Carter nella serie anni '70 alla prima apparizione di Gadot nelle vesti del personaggio in Batman in Superman: Dawn of Justice, Wonder Woman ha resistito alla prova del tempo in modo straordinario. Perciò questo tributo è ben indirizzato.

I dettagli della trama di Wonder Woman 2 sono al momento sotto stretto riserbo, anche se si dice in giro che il film seguirà la Principessa Diana negli anni della Guerra Fredda, nell'Unione Sovietica degli anni '80.

Patty Jenkins tornerà a dirigere, a co-scrivere e a produrre Wonder Woman 2. Gal Gadot è pronta a riprendere il suo ruolo di eroina, con Kristen Wiig che ha confermato la notizia che impersonerà l'antagonista, Cheetah. Il sequel inizierà la produzione il 28 maggio, e le riprese si svolgeranno nel Regno Unito.

Wonder Woman 2 uscirà nelle sale cinematografiche il 1° novembre 2019.