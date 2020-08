Gal Gadot, Armie Hammer, Kenneth Branagh e Emma Mackey nel trailer di Assassinio sul Nilo!

Pochi secondi fa Disney e 20th Century Studios hanno pubblicato il primo entusiasmante trailer ufficiale di Assassinio sul Nilo, nuovo film scritto, diretto e interpretato da Kenneth Branagh e sequel del campione di incassi del 2017 Assassinio sull'Orient Express.

Il filmato promozionale rispecchia enormemente le recenti dichiarazioni dell'autore, che in un'intervista di qualche tempo fa l'aveva descritto Assassinio sul Nilo come sexy e inquietante: l'opera, lo ricordiamo, ha una data di uscita fissata per il 23 ottobre prossimo, con questo primo teaser trailer che arriva con un importante ritardo sulla tabella di marcia. In basso, inoltre, potete ammirare anche il poster ufficiale.

Nel cast stellare, pensato per rivaleggiare con quello d'eccezione di Assassinio sull'Orient Express, troviamo Tom Bateman, la quattro volte candidata all'Oscar Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, le superstar Gal Gadot e Armie Hammer, la co-protagonista di Game of Thrones Rose Leslie, la co-protagonista di Sex Education Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders e Letitia Wright, interprete di Yuri nel Marvel Cinematic Universe.

Assassinio sul Nilo è scritto da Michael Green, adattato dal romanzo di Agatha Christie, ed è prodotto da Ridley Scott, Mark Gordon, Simon Kinberg, Kenneth Branagh, Judy Hofflund e Kevin J. Walsh, con Matthew Jenkins, James Prichard e Matthew Prichard come produttori esecutivi.

Quali sono le vostre aspettative dopo questo trailer? Ditecelo nei commenti.