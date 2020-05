Gal Gadot è armata di lazo nel nuovo poster di Wonder Woman 1984: quanto manca all'uscita?

Dopo l'ultimissima immagine di Dianna in Wonder Woman 1984, ecco arrivare un altro psichedelico poster della regina delle amazzoni: saprete resistere alle spire della mitologica Diana di Themyscira?

Già in passato avevamo visto Gal Gadot maneggiare il Lazo della Verità, ma stavolta il poster, che troverete in calce, offre un'anteprima strepitosa del personaggio.

L'attrice è infatti armata di tutto punto nella sua Golden Armor, il cui scintillio, se possibile, è oscurato solo dal bagliore del lazo che tiene tra le mani: in Wonder Woman 1984 la rivedremo alle prese con il leggendario lazo dorato, già vista nel precedente capitolo, e chissà che non trovi nuovi spettacolari modi di usarla.

Purtroppo non è ancora certo quando potremo rivedere l'eroina dei fumetti sul grande schermo, essendo tutte le sale del mondo ancora in fase di stallo: in molti sperano che il Tenet di Chritopher Nolan possa spianare la strada verso le poltrone, e in effetti un primo incoraggiante segnale lo abbiamo avuto proprio poche ore fa, quando è stata annunciata la riapertura dei cinema italiani.

Purtroppo l'attesa sembra essere interminabile, soprattutto per lo stato di crisi ancora presente negli States, e ciò rende impossibile determinare una deadline per l'uscita: molto dipenderà anche dalla politica della Warner Bros., che potrebbe persino decidere di rimandarne ulteriormente la distribuzione per essere certa di avere un soddisfacente numero di spettatori.