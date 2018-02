Gail Simone ha una 'storia perfetta' per il film su Batgirl

L'ex fumettista di, ha affermato di avere tra le mani la trama perfetta per un film sulla controparte femminile di Batman. La dichiarazione di Simone arriva sulla scia della richiesta dei fan alla Warner Bros. di ingaggiare la famosa autrice per scrivere la sceneggiatura dopo l'abbandono di

Descritta da alcuni come 'la donna più potente del fumetto', Gail Simone è diventata celebre grazie ai commenti umoristici e a parodie fumettistiche, che l'hanno portata in seguito ad essere scritturata per per il fumetto dei Simpson prima di firmare un contratto esclusivo per la DC.

Alla DC, Gail Simone ha rivitalizzato Birds of Prey e Wonder Woman, prima di essere scelta per riportare Barbara Gordon nel ruolo originale di Batgirl.

Gail Simone ha espresso il suo interesse per il film Batgirl su Twitter. All'inizio della settimana Simone ha espresso il desiderio di lavorare su Batgirl come autrice o consulente.

Bisogna ricordare che nonostante Gail Simone non abbia alcuna esperienza come sceneggiatrice è tutt'altro che inesperta quando si tratta di scrivere di supereroi per una produzione hollywoodiana. Simone ha scritto episodi della serie animata Justice League Unlimited e Batman: The Brave and The Bold, oltre a fornire la storia per il film animato su Wonder Woman.

Date le chiacchiere online che aumentano su Gail Simone sarebbe sciocco da parte della Warner Bros. respingere le richieste dei fan in questo caso. Pur non essendo un nome di richiamo come quello di Joss Whedon, un nome come Gail Simone porterebbe fiducia nei fan sul progetto della Warner, anche quelli scettici dopo le voci su un possibile coinvolgimento di Whedon.

Batgirl sullo schermo è stata uno dei personaggi ricorrenti della serie tv Batman, andata in onda dal 1966 al 1968, interpretata da Yvonne Craig. Compare come guest star nelle serie animate su Batman, dov'è Barbara Gordon, figlia del commissario James Gordon.

Al cinema è apparsa in Batman & Robin di Joel Schumacher, interpretata da Alicia Silverstone. Il personaggio in questo caso si chiama Barbara Wilson ed è la nipote del maggiordomo di Bruce Wayne (George Clooney), Alfred Pennyworth (Michael Gough).