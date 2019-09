Gaffe della publicist di Rambo: 'consiglia' ai giornalisti dei quote per le recensioni

Nella recensione di Rambo: Last Blood vi abbiamo esposto il nostro giudizio sull'ultimo film di Sylvester Stallone, in generale non accolto positivamente (anzi, per nulla) dalla stampa internazionale, di cui alcuni esponenti potrebbero aver ricevuto una curiosa email da una delle publicist della pellicola.

A rivelare questa "mossa" di una dei membri dell'ufficio stampa addetto alla promozione del film ci ha pensato l'Hollywood Reporter, scrivendo le parole che la donna ha inviato nell'email, dove in sostanza chiedeva di inserire nelle recensioni delle frasi da lei consigliate che poi sarebbero state usate come quote nei trailer o nei poster ufficiali.



La publicist ha scritto nell'email: "Lo studio è alla ricerca di citazioni. Se vi è piaciuto il film e volete offrire un vostro contributo, ecco alcuni esempi consigliati: 'assolutamente squilibrato, da vedere', 'ridicolmente barbarico' o 'Rambo: Last Blood è davvero soddisfacente'. Lionsgate è particolarmente interessata a frasi come 'IMPLACABILMENTE SELVAGGIO' o 'UN'ESPLOSIONE SPACCA OSSA'".



Alla fine della richiesta, dice sempre THR, si legge: "Non è mia intenzione mettervi queste parole in bocca. Offro soltanto qualche input". Diciamo anche che l'Hollywood Reporter non ha particolarmente apprezzato i suggerimenti.



Avete già visto Rambo: Last Blood di Sylvester Stallone? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.