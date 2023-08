Gael Garcia Bernal è il primo wrestler omosessuale nel trailer ufficiale di Cassandro

In queste ore la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha diffuso il primo poster e il trailer ufficiale di Cassandro, nuovo film con protagonista la star Marvel Gael Garcia Bernal del quale è stata anche resa nota la data d'uscita.

Il film, diretto dal premio Oscar Roger Ross Williams e scritto da David Teague & Roger Ross Williams, come mostrato dal trailer disponibile all'interno dell'articolo racconta la storia vera di Saúl Armendáriz, un wrestler amatoriale gay di El Paso che diventa famoso a livello internazionale dopo aver creato il personaggio di Cassandro, il “Liberace della Lucha Libre”. In questo suo percorso, però, Saul non metterà sottosopra solo il mondo machista del wrestling, ma anche e soprattutto la sua stessa vita.

Cassandro è atteso su Prime Video a partire dal prossimo 22 settembre: nel cast, oltre alla star della Marvel Gael García Bernal (interprete di Licantropus nel Marvel Cinematic Universe dei Marvel Studios), anche Roberta Colindrez, Perla de la Rosa, Joaquín Cosío e Raúl Castillo, con la partecipazione speciale di El Hijo del Santo e Benito Antonio Martínez Ocasi.

Per altri contenuti sul film date un'occhiata al poster ufficiale di Cassandro disponibile qui sotto, e recuperate anche le prime immagini di Cassandro con un irriconoscibile Gael Garcia Bernal.