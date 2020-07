Gael García Bernal, la star messicana nel nuovo film di M. Night Shyamalan

Diversi misteri circondano il nuovo film di M. Night Shyamalan. Ma una cosa è certa; il cast sarà pieno di star. La new entry ufficializzata nelle ultime ore è la star messicana Gael García Bernal, che va ad aggiungersi ad altri nomi già confermati nelle settimane precedenti, nonostante non si conoscano ancora i ruoli.

Insieme a Bernal fanno già parte del cast Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird e Ken Leung.

I progetti di M. Night Shyamalan sono spesso avvolti dal mistero ma in questo caso non è stata annunciata nemmeno una sinossi di partenza.



A parte le novità che riguardano il casting non c'è molto da raccontare sul progetto, che potrebbe essere una sorta di thriller. Con qualche aspetto soprannaturale. Come tanto cinema creato da Shyamalan.

D'altronde la carriera di M. Night Shyamalan racconta proprio di un percorso intrapreso all'interno di tematiche che spaziano dal thriller al soprannaturale.

Ecco perché i fan si aspettano probabilmente un film che rientri in questa tipologia. Gael García Bernal è reduce da anni piuttosto prolifici al cinema, con la partecipazione a pellicole quali Ema di Pablo Larraín, Wasp Network di Olivier Assayas e Il paradiso probabilmente di Elia Suleiman.

Le riprese del film di Shyamalan erano previste inizialmente a fine maggio ma la pandemia ha modificato i piani di molte produzioni.

