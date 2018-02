Gael García Bernal e Mary J. Blige si esibiranno alla cerimonia degli Oscar!

Nel 2018 gli artisti che si esibiranno durante lo show dei premi, includono nomi come quelli di Common, Mary J. Blige e Gael García Bernal.

Gli artisti in questione eseguiranno le canzoni nominate di quest'anno, lo hanno annunciato i produttori dello show Michael De Luca e Jennifer Todd. Presentati da Jimmy Kimmel, gli Oscar andranno in onda domenica 4 marzo sulla rete televisiva ABC.

"Siamo entusiasti di avere questi artisti di talento ad esibirsi, così mostreranno quanto sia forte il contributo che la musica apporta al cinema", hanno dichiarato De Luca e Todd. "È un privilegio dare loro il benvenuto alla novantesima edizione degli Oscar."

Gael García Bernal, LaFourcade e Miguel interpreteranno la canzone nominata agli Oscar "Remember Me" di Coco; la musica e le parole sono di Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez.

La Blige eseguirà "Mighty River" di Mudbound, la canzone candidata all'Oscar che ha co-scritto con Raphael Saadiq e Taura Stinson. Mary J. Blige è anche candidata all'Oscar quest'anno, nella categoria Miglior Attrice Non Protagonista per Mudbound. È la prima persona ad essere nominata per una performance e per una canzone originale nello stesso anno.

Common e Andra Day eseguiranno la canzone nominata all'Oscar "Stand Up For Something" di Marshall; la musica è di Diane Warree, i testi di Lonnie R. Lynn (Common) e Diane Warren.

Settle interpreterà la canzone nominata all'Oscar "This is Me" da The Greatest Showman; Musica e e testi di Benj Pasek e Justin Paul.

Stevens interpreterà la sua canzone nominata all'Oscar "Mystery of Love", scritta per Chiamami con il Tuo Nome.

La 90° edizione degli Academy Awards si terrà domenica 4 marzo 2018 al Dolby Theatre dell'Hollywood & Highland Centre di Hollywood, e saranno trasmessi in diretta su ABC Television Network alle 8 di sera.