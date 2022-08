Gabrielle Union, la star di Ragazze nel pallone lancia un'idea per un nuovo sequel!

Per celebrare il 22° anniversario dell'uscita di Ragazze nel pallone, il film diretto da Peyton Reed da cui nacquero diversi altri sequel nel corso degli anni, Gabrielle Union ha lanciato sui social un'idea per realizzare un nuovo sequel. La proposta è stata subito accolta da due giovani star come Chloe Bailey e Ryan Destiny.

Union nel film interpreta la cheerleader Isis, e riflettendo sul tempo trascorso dal primo film, l'attrice ha scritto:"Quindi Isis potrebbe avere una [figlia] adolescente?".

Una frase che ha entusiasmato Bailey, che ha scritto:"Voglio farne parte".



Seguita subito dopo da Ryan Destiny:"Si. Dove sono le divise?". Anche la tiktoker Quenlin Blackwell ha scritto è rimasta sorpresa scrivendo un 'cosa' a caratteri cubitali.

Il primo film Ragazze nel pallone (titolo originale Bring It On) racconta la storia delle cheerleader Torrance Shipman (Kirsten Dunst) e Missy Pantone (Eliza Dushku), che si trovano ad affrontare un gruppo di altre temibili avversarie per vincere il campionato nazionale.

Nemesi di Torrance è proprio Isis. Negli ultimi anni Gabrielle Union ha recitato in Sleepless - Il giustiziere e nel 2022 compare anche nel cast di The Inspection.

Nonostante il successo del film, l'attrice ha sempre dichiarato di nutrire sentimenti contrastanti per il modo in cui vengono rappresentate le donne nere nel film e per come lei stessa si sia adeguata a quel tipo di narrazione.



Gabrielle Union sarà nello spin off di Una sporca dozzina al fianco della star di Scrubs, Zach Braff.