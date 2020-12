Gabrielle Union protagonista della nuova versione di Una scatenata dozzina per Disney+

Disney ha annunciato che Gabrielle Union sarà la protagonista della prossima versione di Una scatenata dozzina, family comedy che debutterà su Disney+ nel 2022. La notizia è stata confermata durante l'Investor Day. L'ultima apparizione dell'attrice sul grande schermo risale al 2018, nel film Breaking In - La rivalsa di una madre di James McTeigue.

La storia di Una scatenata dozzina si concentra su una famiglia allargata di 12 persone con una quotidianità davvero frenetica. Gail Lerner sarà alla regia mentre Shawn Levy e la stessa Gabrielle Union figureranno come produttori esecutivi.

Si tratta della terza versione cinematografica, dopo quelle precedenti del 1950, basata sulla reale vita di Frank Bunker Gilbreth Jr. e quella più conosciuta del 2003 con Steve Martin e Bonnie Hunt, diretta da Shawn Levy.



Distribuito da 20th Century Fox, Una scatenata dozzina di Shawn Levy ha incassato 190 milioni di dollari in tutto il mondo, aprendo la strada ad un sequel uscito nel 2005.

Gabrielle Union è nota per aver partecipato a diverse pellicole cinematografiche conosciute come 10 cose che odio di te, Bad Boys II di Michael Bay, The Birth of a Nation - Il risveglio di un popolo e The Public di Emilio Estevez.

Sul piccolo schermo è comparsa in celebri serie tv come Settimo Cielo, Star Trek: Deep Space Nine, Ragazze a Beverly Hills, ER - Medici in prima linea, Friends, West Wing - Tutti gli uomini del presidente, Ugly Betty e Being Mary Jane.



Gabrielle Union doveva parteciperà anche allo spin-off di Bad Boys ma il progetto è stato in seguito cancellato; lo spin-off di Bad Boys con Union e Jessica Alba è stato chiuso per svariati motivi artistici ed economici.