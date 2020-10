Gabriele Salvatores, il regista positivo al Covid: non sarà alla Festa del Cinema di Roma

La vita spesso si rivela davvero ironica. Il regista Gabriele Salvatores è risultato positivo al COVID-19 e non potrà prendere parte all'attività stampa del suo nuovo film, incentrato proprio sul periodo del Coronavirus e intitolato Fuori era primavera: Viaggio nell'Italia del lockdown. Il film verrà presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Tuttavia a causa della positività al COVID-19, Gabriele Salvatores non potrà presenziare alla kermesse capitolina. Asintomatico, il regista si trova ora in isolamento nella sua abitazione.

In arrivo nelle sale il prossimo 26 ottobre, Fuori era primavera: Viaggio dell'Italia del lockdown è distribuito da 01 Distribution e prodotto da Indiana Production con Rai Cinema.



Il film di Salvatores è un documentario collettivo creato dal regista grazie al materiale inviatogli durante la quarantena dagli italiani che in quel momento stavano vivendo il confinamento causato dall'emergenza sanitaria legata alla pandemia di Coronavirus.

Ecco la sinossi ufficiale:"Fuori era primavera è un intimo racconto degli italiani in lockdown: dalle meravigliose piazze Italiane vuote, agli eroi in prima linea nelle corsie degli ospedali, ai balconi in festa, alle riprese domestiche. Una testimonianza collettiva filtrata attraverso la regia e la visione di un grande artista che, con un vero e proprio film documentario, restituisce alla nostra futura memoria una fotografia autentica e completa dell’Italia di oggi. “Seguiamo l’ordine cronologico ed emotivo degli eventi, a partire da quando l’Italia guardava alla Cina e al virus come un problema lontano, passando per la graduale consapevolezza dell’emergenza, per arrivare all’inizio della fase due. Al di là degli aspetti tecnici, quello che vorrei emergesse è la sincerità di questi racconti, che siano veri, fatti col cuore. C’è poi un altro tema che ho particolarmente a cuore che emergerà dal racconto: la rinascita della natura”.



Su Everyeye potete scoprire cosa fanno oggi i protagonisti di Mediterraneo, film di Gabriele Salvatores che ricevette il premio Oscar al miglior film straniero. Trovate inoltre un'intervista a Gabriele Salvatores per il film Il ragazzo invisibile.