Gabriele Salvatores progetta un docufilm sul Coronavirus con il contributo degli italiani

Gabriele Salvatores si occuperà di un nuovo progetto intitolato Viaggio in Italia, docufilm sul Coronavirus che racconterà le difficoltà e le emozioni del popolo italiano in questo momento storico condizionato dalla pandemia di COVID-19. L'iniziativa prenderà il via nei prossimi giorni, quando verrà lanciato un appello tramite social e non solo.

Attraverso i nuovi e i tradizionali mezzi di comunicazione verranno informati coloro che vorranno inviare del materiale inedito girato in questo periodo di quarantena nelle proprie case, in grado di raccontare in che modo le persone passano il tempo, cosa è possibile scorgere dalle loro finestre, quali sono le paure che li attanagliano, fra chi è comunque al lavoro e chi invece è costretto al riposo forzato.

Il lavoro di selezione sarà curato da una redazione composta da operatori e collaboratori sparsi su tutto il territorio nazionale che si occuperanno della ricerca e della catalogazione del materiale inviato.



"Si tratta per Indiana di una grande sfida produttiva per riuscire in questo difficile contesto e realizzare il primo film completamente sviluppato e prodotto in modalità smart working" ha dichiarato in una nota Indiana Productions.

"Il servizio pubblico, anche nel settore cinematografico, vuole e deve essere presente in un momento in cui il nostro Paese ha bisogno di sentirsi coeso. Sentiamo per questo la necessità di agire attraverso i mezzi della cultura e del cinema per realizzare un'operazione sulla memoria collettiva e la testimonianza, di quanto tutti noi stiamo vivendo in questo momento" ha commentato l'amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco.

