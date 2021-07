Gabriele Muccino su Twitter: 'Stupendo Gli Anni più Belli, ma chi l'ha fatto?'

Che Gabriele Muccino abbia un'ottima considerazione del proprio lavoro è cosa nota da tempo: il regista de L'Ultimo Bacio non ha mai nascosto di essere piuttosto soddisfatto delle proprie opere e, stando quanto leggiamo in queste ore su Twitter, nemmeno il suo ultimo film Gli Anni più Belli sembra sfuggire alla regola.

Non che la cosa sia una novità: già nei mesi scorsi avevamo visto Muccino polemizzare con l'Accademia dei David di Donatello a causa della mancata nomination al suo ultimo film. In queste ore, dunque, il regista ha ribadito il concetto tornando, tramite Twitter, a tessere le lodi del film con Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti.

"Stamattina mi sono rivisto ammirandolo Gli Anni più Belli e ho pensato, letteralmente: 'Ma chi l’ha fatto?!!'" scrive Muccino sul social dei cinguettii, pubblicando poi una sua personale classifica dei propri film e rincarando la dose qualche ora dopo: "Ieri l’ho rivisto e mi ha così colpito. L’arrivo del Covid ne ha fermato la corsa e la delusione per questo viaggio interrotto me lo ha fatto allontanare più velocemente, per evitare di soffrirci troppo. Ma è un film a cui ho pensato per almeno vent’anni. E si sentono tutti".

Siete d'accordo con il parere del regista de La Ricerca della Felicità? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, potete trovare la nostra recensione de Gli Anni più Belli.