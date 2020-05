Gabriele Muccino, appello al sindaco Sala:'Richiuda i Navigli'

Gabriele Muccino è intervenuto duramente sul suo account Twitter per criticare l'atteggiamento dei cittadini milanesi e lanciando un appello al sindaco, Giuseppe Sala, affinché decida di chiudere i Navigli in seguito alle immagini di ieri nelle quali si vedono persone in Darsena impegnate a bere, fare sport e passeggiare senza mascherine.

"C'è gente che si suicida per aver perso tutto e gli amici milanesi dimostrano con arroganza insopportabile la parte più egocentrica, superficiale ed egoista della loro leggerezza immatura e miope. Che cosa vi passa per la testa?!".

L'assembramento nel luogo storico della movida meneghina ha generato moltissime polemiche nelle ultime ore e Muccino si rivolge anche al sindaco Sala.

"Troppa gente, Beppe Sala richiuda i Navigli. Loro hanno dato la vita. Nel frattempo, dopo tre giorni dall'inizio della Fase 2 i Navigli (Milano) sono pieni, aperitivi come se nulla fosse successo e le mascherine immagino siano troppo antiestetiche per usarle. Beppe Sala richiuda i Navigli" il monito del regista.

Le parole di Gabriele Muccino seguono quelle di Alessandro Gassmann, che ha ricordato l'impegno degli operatori socio-sanitari nella lotta alla pandemia in questi mesi complicati.

Già qualche settimana fa, pochi giorni prima del lockdown, Gabriele Muccino era stato molto polemico sui ristoranti aperti e i cinema chiusi, in un periodo particolarmente critico per il settore.

Inizialmente i cinema di tutta Italia erano stati chiusi fino al 3 aprile, salvo poi prolungare ulteriormente la serrata, tuttora in corso.