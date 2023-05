Gabriele Mainetti, via alle riprese del nuovo film con Sabrina Ferilli e Luca Zingaretti

Dopo il successo di Freaks Out, uscito nelle sale un paio d'anni fa, il regista capitolino Gabriele Mainetti ha iniziato le riprese del suo nuovo progetto cinematografico, ancora senza un titolo ufficiale. I dettagli sono stati resi noti in queste ore da Variety, che ha annunciato un kung fu movie ambientato nel territorio romano.

Le riprese sono iniziate nella zona di Piazza Vittorio Emanuele II e Variety ha offerto ai fan una prima descrizione del film in lavorazione nelle prossime settimane.



"Ambientato nel melting pot cosmopolita del quartiere romano di Piazza Vittorio, l'ultimo lavoro di Mainetti vedrà incrociarsi due anime molto diverse. Uno è il figlio di un ristoratore locale indebitato, sparito con la sua amante. L'altra è una giovane donna misteriosa appena arrivata nella capitale italiana alla ricerca della sorella scomparsa. Uniti dal destino, i due si ritroveranno catapultati nei bassifondi del ventre criminale di Roma. Per sopravvivere dovranno combattere fianco a fianco in una travolgente avventura senza esclusione di colpi, sfidando eserciti di spietati criminali ma soprattutto antichi pregiudizi e diversità culturali".



Nel cast del film di Mainetti, Marco Giallini sarà il villain e l'attore aveva anticipato i primi dettagli al Montecarlo Film Festival. Al suo fianco l'artista marziale cinese Liu Yaxi, controfigura della protagonista in Mulan della Disney, Enrico Borello, Sabrina Ferilli e Luca Zingaretti.



Scritto da Mainetti, Stefano Bises e Davide Serino, il film è prodotto da Wildside, con Vision Distribution che si occuperà della cessione dei diritti al Market di Cannes. Su Everyeye potete recuperare la recensione di Freaks Out, l'ultimo film di Mainetti.