Gabriel Sherman si occuperà dello script del biopic The Apprentice su Donald Trump

Un film incentrato sulla figura del presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, è attualmente in produzione e in fase di sviluppo. Il titolo del film prende in prestito quello dello show televisivo prodotto dallo stesso Trump, The Apprentice. Ad occuparsi della sceneggiatura del film sarà il giornalista e autore Gabriel Sherman.

Il presidente Donald Trump sarà al centro di un lungometraggio basato sul suo percorso che l'ha portato alla vittoria nelle elezioni presidenziali dell'8 novembre 2016 contro Hillary Clinton e il suo conseguente insediamento alla Casa Bianca, partendo dai primi momenti della sua carriera.

Al giornalista di Vanity Fair, Gabriel Sherman, è stato affidato il compito di scrivere lo script basandosi sull'ascesa al potere di Trump, con una specifica attenzione ad alcune persone in particolare, che hanno contribuito a influenzarlo, tra cui l'avvocato Roy Cohn.

Sherman in una dichiarazione ufficiale ha spiegato di quanto sia rimasto affascinato dalla rapida ascesa di Trump, raccontando che The Apprentice si occuperà nel dettaglio del primo 'periodo formativo' di Trump che 'ci dice molto sull'uomo che ora siede nello Studio Ovale'.

Senza entrare troppo nei particolari, Sherman ha rivelato che la grintosa epoca degli anni '70 e la New York degli anni '80 avranno un ruolo di primo piano.

Amy Baer di Gidden Media ha parlato della scelta di Gabriel Sherman come persona adatta alla stesura della sceneggiatura:"Gabe è uno straordinario narratore e un giornalista impeccabile".

Sherman:"Come giornalista scrivo di Donald Trump da oltre quindici anni. Quel periodo che intendo raccontare e che l'ha formato ci racconta molto dell'uomo che è oggi".

Non si tratta del primo credit per Gabriel Sherman. Il suo libro sul fondatore di Fox News e noto sostenitore di Trump, Roger Ailes, The Loudest Voice in the Room: How the Brilliant, Bombastic Roger Ailes Built Fox News - And Divided a Country verrà adattato per la tv grazie a Showtime.