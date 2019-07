Ecco Gabriel Luna in tuta da Motion Capture per Terminator: Dark Fate

Seguendo l'esempio di Mark Ruffalo per Avengers: Endgame, Gabriel Luna ha mostrato sui social la sua "divisa" da Motion Capture: l'attore vestirà infatti i panni del nuovo cyborg killer in Terminator: Destino Oscuro, atteso terzo capitolo canonico della celebre saga creata da James Cameron.

"Il grande Mark Ruffalo lo ha postato quindi mostrerò anche il mio. Felice #mocapsuitmonday" ha scritto l'attore su Twitter. Potete trovare l'immagine in calce alla notizia.

I dettagli sulla trama di Terminator: Destino Oscuro hanno rivelato che Luna, celebre per il ruolo di Ghost Rider nella serie Agents of SHIELD e protagonista dello spin-off in sviluppo per conto di Hulu, vestirà i panni della macchina conosciuta come Rev-9: questo nuovo modello di Terminator darà la caccia al personaggio di Natalya Reyes.

Come ribadito più volte dallo stesso Cameron, tornato nel franchise in veste di produttore, Il film proseguirà le vicende di Terminator 2 - Il giorno del giudizio e ignorerà totalmente Le macchine ribelli, Salvation, e Genesys.

Il film vedrà alla regia Tim Miller (Deadpool) e debutterà nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre. Qui potete trovare il trailer ufficiale di Terminator: Destino Oscuro. Cosa vi aspettate dal ritorno della saga? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.