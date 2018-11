Gabriel Luna annuncia su Twitter la fine delle riprese di Terminator 6

L’interprete di Robbie Reyes, il Ghost Rider della serie televisiva Agents of S.H.I.E.L.D., ha da poco finito di girare le riprese del prossimo lungometraggio di Terminator. La pellicola, in uscita nelle sale cinematografiche statunitensi il 1° novembre 2019, vede il ritorno di Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton.

Si avvicina sempre di più la fase della post produzione per Terminator 6, il film diretto da Tim Miller, regista del primo capitolo sul mercenario chiacchierone Deadpool. Dopo la fine del girato dell’attrice Linda Hamilton che dopo ben ventisette anni torna a vestire i panni di Sarah Connor ora è il turno del collega Gabriel Luna, il nuovo Terminator nella popolare saga di fantascienza creata nel 1984 da James Cameron.

Il progetto non ha ancora un titolo ufficiale, ma per adesso sappiamo che la storia sarà ambientata subito dopo gli avvenimenti di Terminator 2 - Il giorno del giudizio, nel cui finale il T-800 impersonato da Schwarzenegger viene immerso nella vasca di acciaio fuso nella memorabile scena in cui saluta i due protagonisti con il pollice destro azato. Oltre Gabriel Luna conosceremo anche nuovi personaggi interpretati da Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Diego Boneta e Jude Collie.

Dopo lo spostamento della data di uscita di Wonder Woman 1984 ad opera della Warner Bros. Pictures, la Paramount Pictures ha assunto la decisione di anticipare l’arrivo in sala di Terminator 6, il quale ora dovrà contendersi quello slot lasciato libero dalla supereroina con il reboot di Charlie’s Angels di Elizabeth Banks.

Terminator 6 è sceneggiato dall’autore David Goyer, un nome che i fan della trilogia nolaniana de Il Cavaliere Oscuro conosceranno bene. La storia è frutto della collaborazione di Tim Miller con i creatori del franchise James Cameron e David Ellison. Questi ultimi due ricopriranno per l’occasione il ruolo di produttori della pellicola.