Gabriel Byrne fu vittima di abusi da piccolo: 'Se un uomo ne parla pare sia colpa sua'

Questa sera il Canale 20 di Mediaset manderà in onda il film The Deadly Game - Gioco pericoloso che vede nel cast Gabriel Byrne, attore irlandese che è noto al grande pubblico per la sua interpretazione in film come I soliti sospetti di Bryan Singer e Spider di David Cronenberg e più recentemente in Hereditary di Ari Aster.

In questo ultimo periodo in cui la questione degli abusi sessuali è particolarmente urgente a Hollywood così come nel resto del mondo, torna attuale un'intervista concessa dall'attore sulla serie The Meaning of Life nel 2011, in cui Byrne ha confessato di aver ricevuto degli abusi da alcuni preti nel corso della sua infanzia.

L'attore ha rivelato che l'episodio in questione avvenne quando non aveva che otto anni: "La cosa che ricordo meglio di lui è la voce. Era rassicurante e accattivante". L'attore rimase in seminario in Inghilterra per i successivi tre anni: "Non l'avevo mai visto in questa prospettiva prima d'ora. Come riesci a convincere un bambino di 11 anni dicendo 'Oh, ti manca una bambina o forse un bambino? 'Sei anche tu in questo modo?' Avendo gettato le basi nel modo più subdolo convincendoti che sei grandioso in questa cosa".

La descrizione dell'episodio è contenuta anche nella biografia di Byrne, Pictures in My Head, divenuta in poco tempo un bestseller in Irlanda: "Per molti anni ho creduto di essere l'unico. La libertà che mi ha dato dire 'Anche io. Anche io ho subito violenza. C'è una sorta di tacita accettazione dell'idea che gli abusi contro le ragazze siano la vera aggressione. La violazione contro le donne è ciò a cui si presta attenzione, mentre sugli uomini che denunciano ricade la vergogna. La sensazione che se sei stato abusato è stata colpa tua. Gli uomini non dovrebbero parlare dei loro sentimenti. Gli uomini devono essere forti, gli uomini non piangono'".

