Gabriel Byrne nel primo trailer del thriller In The Cloud

L'8 febbraio debutterà sul servizio streaming Crackle, il thriller, con protagonista. Il film è diretto daed è scritto da. Da qualche ora è disponibile online il primo trailer, ambientato in un futuro molto prossimo. A giudicare dalle prime immagini il film sembra promettere bene.

In The Cloud racconta un futuro in cui le persone perdono la vita a causa di una lunga serie di attentati terroristici. Approfondendo l'evoluzione della Realtà Virtuale e dell'Intelligenza Artificiale, In The Cloud si occupa delle vicende di due geni del settore tecnologico, costretti a collaborare in seguito alla misteriosa morte del loro mentore. I due dovranno superare le loro differenze d'opinione e creare un dispositivo in grado d'invadere i corpi dei terroristi avvalendosi di un ambiente virtuale per individuare le bombe inesplose ed evitando così molte vittime. Tuttavia nelle ombre si nascondono delle persone con progetti personali che tentano di sfruttare queste 'memory cloud' per creare vita digitale dopo la morte. Inavvertitamente i protagonisti creeranno un'intelligenza artificiale che potrebbe cambiare per sempre il futuro dell'umanità.

Il cast di In The Cloud comprende Gabriel Byrne, Justin Chatwin, Nora Arnezeder, Tomiwa Edun e Laura Fraser.

Gabriel Byrne è uno dei più importanti attori irlandesi e ha recitato in numerose produzioni internazionali, tra cui Nikita di Luc Besson, Piccole donne di Gillian Armstrong, I soliti sospetti di Bryan Singer, La maschera di ferro di Randall Wallace e Nemico pubblico di Tony Scott. Ha recitato anche nella serie In Treatment, nel ruolo dello psicoterapeuta Paul Weston.

Justin Chatwin è noto per il suo ruolo nella serie tv Shameless al fianco di William H. Macy e al cinema ha recitato in Drangoball Evolution di James Wong e recentemente in CHiPS di Dax Shepard.