G.I. Joe - La Vendetta, uscì in ritardo a causa di Channing Tatum? Scopriamolo insieme

Questa sera va in onda G.I. Joe-La Vendetta, film del 2013 diretto da Jon Chu e seconda trasposizione cinematografica dei celebri giocattoli della Hasbro. L'uscita della pellicola, inizialmente prevista per Giugno 2012, venne rimandata al marzo successivo e in molti pensavano che una simile ritardo dipendesse essenzialmente da Channing Tatum.

Da più parti infatti si sparse la voce secondo cui i produttori volessero sfruttare a proprio vantaggio la crescente notorietà di Channing Tatum, modificando negli ulteriori mesi di lavorazione la sorte del suo personaggio, ovvero il Capitano Duke Hauser. Quando G.I. Joe – La nascita dei cobra aveva fatto il suo ingresso nella sale cinematografiche, Channing Tatum era un attore poco conosciuto, a tal punto che si era deciso di far morire il suo personaggio nel secondo capitolo. In molti pensavano che il periodo di lavorazione extra, sarebbe stato utilizzato per creare una storyline differente per il Capitano Duke Hauser, mantenendolo in vita.

Quando il film però uscì nelle sale, queste voci si rivelarono totalmente infondate. La storia non era stata in alcun modo modificata. Era evidente che il posticipo era dipeso esclusivamente dalla volontà di non far coincidere G.I. Joe-La Vendetta con l'uscita di Magic Mike, altro film con Channing Tatum. Inoltre si decise anche di convertire il film in 3D in post-produzione.

Intanto Channing Tatum sta per debuttare alla regia con Dog e nel frattempo è a lavoro anche all'adattamento di Six Years targato Netflix, progetto che lo vedrà impegnato sia come produttore che come interprete principale.