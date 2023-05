G.I. Joe, il nuovo film è in cantiere! 'Ne stiamo discutendo'

Intervistato da Collider sull'ultimo film del franchise Transformers, dal titolo Il risveglio, il produttore Lorenzo DiBonaventura si è soffermato anche sulla possibilità di vedere sul grande schermo un nuovo capitolo della saga cinematografica di G.I. Joe, dopo le voci sulla possibilità di produrre una serie tv. Ecco le sue parole.

"In realtà avevamo sviluppato un pilot con Amazon. È stato prima di Paramount+, proprio quando Paramount+ stava debuttando. Non ha avuto successo. Stiamo discutendo molto su cosa farne come film, quindi molto probabilmente lo vedrete realizzarsi. Quando, è sempre impossibile dirlo. Per molto tempo non ci sono state conversazioni attive sull'argomento. Stanno succedendo molte cose in questo momento" ha dichiarato DiBonaventura.



Il franchise di G.I. Joe ha sempre avuto una vita complicata al botteghino; G.I. Joe - La nascita dei Cobra nel 2009 e G.I. Joe - La vendetta nel 2013 avevano prodotto numeri decenti, con 300 milioni di dollari e 375 milioni di dollari in tutto il mondo. Nel 2021, il prequel Snake Eyes in preparazione dal 2018 però non è andato altrettanto bene, con soli 40 milioni di dollari d'incasso.



Snake Eyes è stato distribuito nel periodo pandemico e ciò potrebbe aver influito sul risultato finale al box-office. Ora i fan sperano di poter vedere sul grande schermo un nuovo capitolo della saga madre che possa soddisfarli pienamente.



Su Everyeye potete recuperare il trailer di Snake Eyes, l'incursione spin-off poco fortunata di un paio d'anni fa.