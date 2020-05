G.I. Joe: in arrivo un nuovo film per l'universo espanso

I primi due film sui G.I. Joe hanno raccontato la nascita dei Cobra e della sanguinosa faida tra le due organizzazioni, ma dopo di essi la saga ha subito una dura battuta d'arresto. Adesso Paramount ed Hasbro sono fermamente decise a tornare sul progetto e creare un vero e proprio universo espanso

Nei mesi scorsi abbiamo appreso che le due major hanno già in cantiere uno spin-off della saga intitolato Snake Eyes: G-I. Joe Origins e incentrato proprio sull'omonimo e misterioso personaggio dei Joe, che nelle precedenti istallazioni abbiamo solo parzialmente conosciuto.

È stato svelato che il film fa in realtà parte di un pacchetto di trasposizioni e che le aziende sarebbero in trattative con gli sceneggiatori Joe Shrapnel e Anna Waterhouse, già al lavoro su Snake Eyes, per ordinare un ulteriore script.

Secondo quanto rivelato da The Hollywood Reporter la nuova pellicola affonderebbe le radici proprio nelle vicende di G.I. Joe Origins, ma non sarebbe un sequel bensì uno spin-off... Dello spin-off!

A quanto pare la Paramount ha deciso di rischiare il tutto per tutto pur di portare avanti il franchise nato dagli iconici giocattoli Hasbro, ma molto dipenderà dalla risposta del pubblico a Snake Eyes attualmente in post- produzione e che non arriverà nelle sale prima del 23 ottobre, sempre se il calendario delle uscite non subirà nuovi ritardi.

Cosa ne pensate? L'idea si rivelerà rischiosa o riporterà sotto i riflettori il commando speciale? Intanto ecco un primo assaggio di quello che vedremo in Snake Eyes: G.I. Joe Origins.