Fyre: ecco i trailer dei documentari Netflix e Hulu sul disastroso festival

Ben due piattaforme digitali dedicheranno due documentari ad uno degli eventi organizzati più disastrosi degli ultimi anni: il festival Fyre. Netflix ha diffuso il trailer del documentario Fyre: The Greatest Party That Never Happened.

Il documentario, diretto da Chris Smith, arriverà sulla piattaforma digitale questo 18 gennaio. Hulu, invece, ha presentato il suo documentario, diretto da Jenner Furst e Julia Willoughby Nason, e titolato Fyre Fraud, che invece è già disponibile sulla piattaforma digitale.

Per entrambi vi mostriamo i trailer in questa notizia.

Il Fyre è un festival messo in piedi da Billy McFarland insieme al rapper noto come Ja Rule, con l'intenzione di promuovere un'applicazione musicale. Il festival era stato organizzato sull'isola bahamese Great Exuma e rinominata "Fyre Cay" per l'evento.

Il festival era previsto per l'aprile 2017 e si sarebbe concluso dopo due settimane, nel maggio dello stesso anno. Numerosi vip vennero ingaggiati per promuovere l'evento, cosi come messi in vendita dei pacchetti V.I.P. che promettevano agli ospiti di poter vivere in ville e tende di lusso con pasti preparati da chef stellati. Peccato che, una volta lì, l'evento sold out finì per essere un completo disastro e McFarland accusato di frode informatica.