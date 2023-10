Quale sarà il futuro della saga dopo Saw X? Ecco le possibilità

Ora che Saw X è arrivato nelle sale italiane ed essendo il decimo capitolo del franchise non possiamo che porci la domanda: e poi? La saga continuerà? E, soprattutto, come? Proviamo a scoprirlo, ma sappiate che ci saranno spoiler sul finale di questo decimo film.

Essendo Saw X un midquel, cioè ambientato tra il primo e il secondo capitolo del franchise, la possibilità che potesse fermarsi qui la sua storia è concreta, ma ci sono indizi che potrebbero portare a tutt'altro.

Chi infatti ha visto la scena post credit di Saw X sa che ritorna anche il detective Mark Hoffman, altro discepolo di John Kramer interpretato sempre da Costas Mandylor. Gli stessi produttori del film hanno infatti parlato della possibilità di un undicesimo capitolo che vedrà di nuovo in azione proprio il personaggio di Hoffman, anche se non si sa quando potrebbe essere ambientato (se quindi continuerà nella timeline del passato oppure si sposterà più avanti).

Gli stessi produttori hanno anche discusso del fatto che il personaggio di Cecilia Pederson, la dottoressa che truffa John Kramer, è stato lasciato in vita proprio per essere esplorato maggiormente in futuro in un possibile sequel.

Anche il regista di Saw X, Kevin Greutert, ha parlato del futuro della saga, dicendo che le strade che si possono prendere sono davvero tantissime, addirittura citando lo stesso John Kramer. Greutert infatti si immaginava che questo decimo film fosse una sorta di addio al personaggio, aggiungendo però che non bisogna mai dire mai.

E secondo voi la saga di Saw dovrebbe tornare nel presente o esplorare ancora il suo passato? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo al riassunto e alla spiegazione del finale di Saw X.