Il futuro di Peter Parker dopo gli eventi di Spider-Man: Far From Home

Tra poche ore anche il pubblico italiano potrà vedere Spider-Man: Far From Home al cinema e, dopo aver parlato del futuro di uno dei personaggi del film, Jon Watts ed il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige hanno parlato del personaggio di Peter Parker.

Alla fine della pellicola, Mysterio inganna tutti affermando che Spider-Man è una minaccia e svela la sua identità segreta - quella di Peter Parker, con tanto di foto sui maxischermi di New York City - al mondo intero. Ma non aspettatevi un retcon, Kevin Feige ha confermato che questa rivelazione avrà un grosso impatto nel futuro del personaggio al cinema.

E Jon Watts ha già le idee chiare per il futuro e su come le cose evolveranno il personaggio. Ovviamente non può dirle al momento, ma spiega ai fan: "Voglio dire, chiaramente abbiamo delle idee sul dove voler procedere con il personaggio ma adesso vogliamo che questo film sia il più divertente e dinamico possibile. E se questo vuol dire farlo finire con un grosso cliffhanger, perché no?".

Ora non resta che attendere i futuri sviluppi sul personaggio! Il film sarà nelle nostre sale italiane a partire dal 10 luglio.