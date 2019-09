Il futuro del Marvel Cinematic Universe sarà pianificato a breve?

Proprio come era successo per l'arrivo del primo The Avengers, le menti creative dei Marvel Studios potrebbero riunirsi a breve per discutere il futuro del Marvel Cinematic Universe e preparare così la prossima grande macrofase che seguirà L'Infinity Saga.

Secondo MCU Cosmic, infatti, nel prossimo futuro la maggior parte dei registi del MCU si incontreranno con le persone chiave dello studio - tra cui ovviamente il presidente Kevin Feige - per pianificare l'arco narrativo che connetterà i film in arrivo nei prossimi anni; stando al report la riunione avverrà in una location segreta lontana da Los Angeles. In attesa di una conferma ufficiale vi consigliamo comunque di prendere questa notizia come un semplice rumor.

Dopo il vociferato incontro inizieranno i lavori per le serie Disney+ The Falcon and The Winter Soldier e WandaVision, seguite nella prima metà del 2020 da Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la serie su Loki e Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings.

La Fase 4 del MCU sarà ufficialmente da Black Widow il prossimo maggio, con Gli Eterni che invece debutterà a novembre. Sempre ad autunno 2020 arriverà la prima serie dei Marvel Studios su Disney +, The Falcon and the Winter Soldier. Per altre informazioni vi rimandiamo al calendario della Fase 4, della quale non sono ancora state rivelate le date per gli show su Mrs. Marvel, She-Hulk e Moon Knight.