Nel futuro dei Guardiani Rocket ne saprà più di Quill sulla cultura pop

Peter Quill ha sicuramente tante qualità, ma uno dei tratti distintivi del personaggio è sempre stato quello di essere una macchina spara citazioni pop anni '70 a ripetizione, grazie ai ricordi ancora vividi dell'infanzia trascorsa sulla Terra.

La sua abilità citazionistica si ferma però per forza di cose a quell'epoca, non essendo il nostro eroe mai tornato sulla Terra (basti ricordare lo scambio di battute con Peter Parker durante Avengers: Infinity War per rendersene conto). Il blip, dunque, potrebbe mettere a serio rischio lo status quo di Star-Lord.

Sì, perché mentre il povero Peter Quill veniva polverizzato dagli effetti dello schiocco di Thanos, il buon Rocket passava sulla Terra gli anni intercorsi tra Avengers: Infinity War ed Avengers: Endgame. Il risultato può quindi facilmente essere intuito: ad oggi Rocket ha una conoscenza dell'attuale cultura pop terrestre decisamente migliore rispetto a quella del suo compagno di viaggio, fermo a quasi mezzo secolo prima e ancora convinto che Footloose sia il miglior film della storia!

Chissà se la cosa verrà tenuta in considerazione durante Guardiani della Galassia vol. 3! James Gunn, intanto, ha anticipato l'introduzione di Nova con il prossimo film sui Guardiani, la cui produzione però non prenderà il via prima della chiusura di The Suicide Squad.