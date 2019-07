Il futuro di Godzilla al cinema potrebbe includere altre creature tradizionali della Toho

Mentre il reboot di Godzilla del 2014 ha visto la creatura affrontare la gigantesca nuova minaccia dei MUTO, quest'anno in Godzilla: King of the Monsters, lo storico mostro cinematografico ha affrontato volti familiari come Rodan, Mothra e King Ghidorah. Tutti e quattro, Godzilla compreso, sono creazioni della Toho in circolazione da decenni.

Il prossimo anno il grande schermo vedrà Godzilla affrontare King Kong ma i piani del MonsterVerse vanno oltre il 2020. Il capo project management di Toho, Akito Takahashi, è convinto che un futuro film di Godzilla usufruirà di maggiori creature classiche della storia di Toho. E ne ha già in mente una:"Credo che il meccanismo Godzilla abbia un impatto enorme e una base di fan e probabilmente è qualcosa che potrebbe accadere in futuro. Personalmente adoro Jaeger, quindi spero di poterlo vedere nei film; è un personaggio minore, non molte persone lo conoscono".



Quando parla di Jaeger, Takahashi si riferisce a Mechagodzilla, un avversario robotico che debuttò in Godzilla vs. Mechagodzilla nel 1974. Sebbene inizialmente fosse raffigurato come un nemico extraterrestre, Mechagodzilla si rivela un'arma artificiale utilizzata per difendere il Giappone da Godzilla.

Finora Mechagodzilla è comparso in otto film, tra cui un cameo in Ready Player One di Spielberg.

Tuttavia il robot non ha ancora avuto un ruolo di primo piano in una produzione americana. Mechagodzilla è solo la punta dell'iceberg; ci sono moltissime creature ideate e realizzate da Toho che potrebbero fare al caso del franchise cinematografico.

Per il momento non è chiaro quale sarà il futuro del franchise dopo Godzilla vs Kong e in seguito al riscontro poco positivo della critica riguardo Godzilla: King of the Monsters, nonostante al botteghino le cifre parlino di un incasso da 385 milioni i dollari in tutto il mondo.

A inizio giugno si è parlato di uno slittamento di Godzilla vs Kong, per il momento non ancora confermato. Nel frattempo a fine maggio è stato pubblicato il primo poster ufficiale.