Quale futuro per Gamora in Avengers: Endgame? Rispondono i Russo

Dopo aver chiarito il fato di Captain America, i due fratelli Joe & Anthony Russo hanno cercato di far luce (o non farla...) sul destino di un altro personaggio in Avengers: Endgame.

Ovviamente stiamo parlando di Gamora, il personaggio interpretato da Zoe Saldana. Dopo esser stata uccisa da Thanos in Avengers: Infinity War per ottenere la Gemma dell'Anima, Gamora è tornata in Avengers: Endgame... ma in maniera differente. Infatti nel film vediamo una Gamora del passato, pre-Guardiani della Galassia, finire per aiutare gli eroi a fronteggiare suo padre nel futuro.

Nonostante ciò, quando Tony Stark/Iron Man, schiocca le dita per far scomparire per sempre tutti i villain, Thanos incluso, il fato della Gamora del passato resta "in sospeso". E' scomparsa anche lei, essendo una villain a quel tempo? Oppure è sopravvissuta perché ha aiutato gli eroi?

Nell'intervista, i fratelli Russo spiegano (alla loro maniera): "La questione è... Tony ha fatto scomparire tutti i cattivi. Ma lei era la cattiva o solo un nemico? E' ancora viva? Sicuramente è una domanda a cui potremmo rispondere un'altra volta. Alla fine se Tony voleva sbarazzarsi di tutto l'esercito di Thanos... lei ne faceva ancora parte?".

Avengers: Endgame è tornato in sala con una re-release che sta facendo macinare incassi al film; da noi arriverà questo giovedì.