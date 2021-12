Quale futuro per Doctor Strange dopo Multiverse of Madness? Parla Benedict Cumberbatch

Se il nuovo set lego ha provato a fare spoiler su Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il protagonista Benedict Cumberbatch ha cercato di tenere duro quando è stato interrogato sul prossimo futuro del suo personaggio nel Marvel Cinematic Universe.

Mentre parlava con USA Today del suo nuovo film The Power of the Dog, a Benedict Cumberbatch è stato chiesto del suo ruolo nel MCU dopo Multiverse of Madness. Ovviamente l'attore non ha potuto dire nulla di specifico in proposito, ma ha rassicurato i fan dicendosi disponibile a continuare ad interpretare il personaggio, almeno finché le storie da raccontare saranno eccitanti. "Finché il personaggio è interessante e stimolante ed è protagonista di storie eccitanti nel MCU, perché dovrei lasciarlo?".

Ricordiamo che, prima di tornare protagonista della sua saga stand-alone, Doctor Strange avrà un ruolo di importante comprimario in Spider-Man: No Way Home, nel quale assumerà il ruolo di 'nuovo mentore' del giovane Peter Parker di Tom Holland, raccogliendo un testimone già impugnato da rTony Stark, Nick Fury e Happy Hogan nei film precedenti. L'anno prossimo, invece, Doctor Strange tornerà sotto i riflettori nel suo secondo film da solista, Doctor Strange in the Multiverse of Madness: nel nuovo capitolo del MCU, diretto da Sam Raimi, sarà lo Stregone Supremo il perno intorno al quale ruoteranno numerosi personaggi secondari, come la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen e tanti altri (secondo i nuovi indizi emersi sul web, anche Loki comparirà in Doctor Strange 2).

Quali sono le vostre aspettative per il doppio ritorno di Doctor Strange? Cosa prevedete per il suo futuro nel post-Multiverse of Madness? Ditecelo nei commenti.