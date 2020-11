Il futuro del cinema è in streaming? Ecco la risposta dei fratelli Russo

Quest'anno in particolare, oltre al disastro economico provocato all'industria dalla pandemia di coronavirus, è stato cruciale per capire in che direzione si muoverà il cinema del futuro, se lo streaming in particolare avrà modo di soppiantare in maniera definitiva la sala cinematografica. A rispondere e dire la loro, anche i fratelli Russo.

Anthony e Joe Russo non hanno certo bisogno di presentazioni, ma il loro parere in merito alla questione streaming contro sala cinematografica è certamente interessante, visto che attualmente sono i registi col più alto incasso della storia del cinema proprio nelle sale grazie ad Avengers: Endgame. Intervistato da ComicBook, Joe Russo ha risposto come segue:

"Il mondo è in rovina e sta cambiando alla velocità della luce e l'emergenza sanitaria globale ha certamente accelerato questo cambiamento. Io credo ci siano storie che si adattano meglio alla distribuzione digitale in mancanza della sala cinematografica e con la situazione attuale sembra diventare sempre più evidente quali sono queste tipologie di storie. Penso anche che possano godere di uno specifico vantaggio in quelle regioni più interne e in questo il digitale è una risorsa. Inoltre, c'è un vantaggio in termini di costi. Le persone possono condividere gli account dei loro abbonamenti e così 10 film in un mese costerebbero quanto un solo film in sala. Sapete, non tutti possono permettersi il lusso di andare sempre al cinema".

Joe Russo rimane convinto quindi che la soluzione migliore per i film più piccoli sia lo streaming:

"Si tratta semplicemente della migliore possibilità di poter raggiungere il più vasto pubblico possibile e dove non esistono metri di valutazione come il primo weekend al box-office in cui un film viene valutato in maniera inappropriata perché non tutti i film sono concepiti per sfondare al botteghino al debutto. E se questo danneggia la storia o come la stampa recepisce il film forse non è il modo migliore di distribuire quel film".

Attualmente, i Russo sono in post-produzione con Cherry, il film con Tom Holland che andrà su Apple TV+ dopo un breve passaggio nelle sale.