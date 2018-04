Future World: questo è l'allucinante trailer del film con James Franco ispirato a Mad Max!

Dopo che il franchise di "Mad Max" si è guadagnato un grande successo all'inizio degli anni '80, c'è stata un'orda di film ispirati al film di George Miller. Ci sono stati così tanti di questi film, dall'Europa e dagli Stati Uniti, che è praticamente diventato un vero e proprio "genere". Tra questi, possiamo ascrivere anche

Per chi pensa di riconoscere il titolo e si sta anche entusiasmando ci dispiace: "Future World" non è un film spin-off della serie tv "Westworld". Questa pellicola è un film completamente folle, post-apocalittico, con James Franco, Milla Jovovich, Suki Waterhouse, Lucy Liu e Snoop Dogg.

Sì, avete letto bene: Snoop Dogg. Nel trailer possiamo capire un po' la trama, che segue Ash mentre cerca di salvare il mondo, governato dalla Jovovich e da Franco. Almeno questo è quello che abbiamo estrapolato. Dal trailer, questo film sembra un chiaro omaggio a "Mad Max: Fury Road", con una donna che cerca di salvare una terra desolata post-apocalittica da malvagi sopra le righe.

Franco, che è anche accreditato come co-regista, sembra che si diverta molto a fare il cattivo nel film. Il suo grande sorriso e le facce selvagge che ci propone dimostrano che l'attore si sta godendo ogni secondo di questo nuovo lavoro. Milla Jovovich, che non è estranea a questo tipo di film, sembra proprio a casa sua nel ruolo. Come accennato prima, Snoop Dogg è il vero protagonista del trailer. Apparentemente, l'unica indicazione che gli è stata data è: "Sii solo te stesso e ti metteremo in abiti sporchi e post-apocalittici". Una cosa è certa, Future World non è un film che va per il sottile.

Ok, che ne dite?