Fury, Scott Eastwood confessa:'Litigai con Shia LaBeouf, Brad Pitt dovette intervenire'

Scott Eastwood ha raccontato di aver avuto un'accesa discussione con il collega Shia LaBeouf sul set del war movie Fury. Il motivo della lite fu un'incomprensione, alla quale dovette mettere una pezza la star del film, Brad Pitt. Diretto da David Ayer, il film uscì nelle sale cinematografiche italiane nel 2014, distribuito da Lucky Red.

Intervistato da Insider, Eastwood ha dichiarato che LaBeouf se la prese con lui perché interpretò come una provocazione un suo gesto che in realtà era inserito nella sceneggiatura; sul nostro sito trovate il trailer di Fury, diretto dal regista di Suicide Squad, David Ayer.



"[LaBeouf] si arrabbiò con me ma Brad Pitt riuscire a riportare tutto alla normalità. Non ritengo che il tuo metodo attoriale debba influenzare il modo in cui le persone vengono trattate sul set. Dovrebbe essere da stimolo per migliorare la produzione, non di ostacolarla e mettere i lavoratori non a proprio agio sul posto di lavoro, dove le persone hanno a che fare con individui sgarbati o che evitano il saluto" ha dichiarato il figlio di Clint Eastwood.



Seppur abbia fatto da paciere tra i due anche Brad Pitt inizialmente era infastidito dall'atteggiamento di Eastwood:"Scott era sul retro che masticava e sputava tabacco. E ho iniziato ad infastidirmi. Non ci si comporta così, mi stavo davvero arrabbiando. E così a telecamere accese ho detto 'Ehi, poi la pulisci quella roba'. A quel punto Shia si arrabbia, bisognava capirlo perché aveva fatto un bootcamp molto duro, ne avevamo passate tante in quel carro armato. Una cosa tira l'altra e la situazione stava degenerando e sono dovuto intervenire. La sera abbiamo visto che nel copione c'era scritto proprio che il personaggio di Scotty doveva comportarsi in quel modo... stava soltanto facendo il suo lavoro, eravamo noi gli idioti".



Per saperne di più sul film potete leggere la nostra recensione di Fury, con protagonisti Brad Pitt, Shia LaBeouf e Logan Lerman.