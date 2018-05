Furto in casa Stark! Rubata una delle armature originali di Iron Man. Indaga la polizia

Mentre Tony Stark è nello spazio, tentando di salvare l'Universo tutto dai piani di Thanos in Avengers: Infinity War, qualche furbastro si sarebbe intrufolato in casa del "miliardario, playboy, filantropo" per rubare una delle luccicanti armuature high-tec di Iron Man, esattamente una delle originali.

Si fa per dire, casa di Stark, perché nella realtà dei fatti l'armatura del primo film diretto da Jon Favreu è scomparsa dal magazzino dove era tenuta in custodia. Il valore del pezzo si aggirerebbe intorno ai 325 mila dollari ed è stato segnalato mancate dai proprietari della struttura di cui sopra. L'ultima volta che è stata vista risale allo scorso febbraio.



Tentando di localizzarla privatamente, così, i proprietari hanno impiegato due mesi, per poi gettare la spugna e denunciare la scomparsa al Dipartimento di Polizia di Los Angeles due giorni fa. La polizia non ha comunque reso nota né l'identità di chi ha segnalato il furto né il proprietario dell'Armatura, che resta segreto. Anche se non è stato riportato inoltre il modello esatto dell'armatura, si pensa si tratti proprio della Mark III, considerato il costume classico di Tony Stark nei panni di Iron Man.



Secondo la CBS2, in aggiunta, sembra che la struttura di archiviazione sia "estremamente segreta", il che, come fa notare Comicbookmovie, solleva ovviamente delle domande su come qualcuno di esterno possa anche solo conoscere le proprietà al suo intero e il loro esatto valore. Ma ancora più curioso è il seguente quesito: chissà come se ne farà ora il ladro? Di certo non è qualcosa che si può trovare in vendita su Craig's List o eBay, no?