Furiosa: il villain di Chris Hemsworth Dementus era già in Mad Max: Fury Road?

Dementus compariva già in Mad Max: Fury Road? Cerchiamo di fare il punto della situazione sul nuovo villain della saga di George Miller, che nel prossimo film Furiosa sarà interpretato da Chris Hemsworth.

Il nuovo spettacolare trailer ufficiale di Furiosa: A Mad Max Saga ha mostrato molte scene dell'infanzia della protagonista, interpretata questa volta da Anya Taylor Joy, ma ha anche anticipato il cameo di diversi personaggi già visti nel film del 2015 Mad Max: Fury Road, questa volta proposti in versione 'giovanile' (perché la storia di Furiosa inizia ben 15 anni prima degli eventi narrati in Fury Road). La domanda che molti fan si stanno facendo in queste ore è, Dementus appariva già in Fury Road?

La risposta breve è che, al momento della stesura di questo articolo, non c'è alcun indizio che ci porti a pensare che Dementus abbia fatto parte di Fury Road, ma la risposta lunga è che, ovviamente, tutto potrebbe cambiare una volta che Furiosa sarà proiettato per la stampa: l'unica cosa che sappiamo di Dementus è che è un signore della guerra della Zona Contaminata, proprio come Immortan Joe, e che nel corso del film entrerà in conflitto con il leader della Cittadella. Detto questo, è sempre possibile che Furiosa sia stato pensato per creare dei collegamenti ulteriori con Fury Road, soprattutto il sequel Mad Max: The Wasteland ancora in lavorazione.

